Лидеры США, стран Европы, НАТО и евроинституций собрались, чтобы обсудить ситуацию безопасности из-за агрессии РФ

Целью встречи было скоординировать коллективный ответ на агрессивное поведение России по отношению к Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приняла участие в предметной дискуссии с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Европейский совет. Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Целью встречи было скоординировать коллективный ответ на агрессивное поведение России по отношению к Украине. Лидеры поделились оценкой серьезности ситуации. Они стремятся, чтобы дипломатия добилась успеха, но готовятся ко всем возможностям.

Президент фон дер Ляен подтвердила решительную поддержку Украины со стороны ЕС, которая включает в себя новый пакет поддержки в размере 1,2 миллиарда евро в виде пакета экстренной финансовой помощи и 120 миллионов евро в виде дополнительных грантов.

Также идет работа над широким набором секторальных и индивидуальных санкций в случае дальнейшей военной агрессии России против Украины.

Еврокомиссия сотрудничает с государствами-членами и союзниками по поводу ситуаций от энергетики до кибербезопасности.

Ранее в Госдепе США рассказали, что может стать стартом деэскалации ситуации на границе России и Украины.