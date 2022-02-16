Лидеры стран ЕС проведут неофициальную встречу по поводу последних событий в Украине: названа дата

Встреча пройдет в течение часа перед саммитом ЕС-Африка 17 февраля.
Лидеры стран Евросоюза 17 февраля собираются провести неофициальную встречу по поводу ситуации вокруг Украины.
Об этом в Twitter сообщил представитель главы Европейского совета Баренд Лейтс.
"Завтра (17 февраля – ред.) в 12:30 по местному времени (13:30 по Киеву – ред.) перед саммитом ЕС-Африка состоится часовая неформальная встреча членов Европейского совета относительно последних событий, связанных с Россией и Украиной", – написал Лейтс.
Напомним, Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ЕС мобилизовал дополнительные 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.
Кроме того, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о готовности Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.
Швеция вместе с Британией, Канадой, Швейцарией и США запустила новый фонд для "укрепления устойчивости" Украины в юго-восточном регионе.
Кроме того, Франция предоставила Украине 1,2 млрд. евро программного финансирования, однако с условием, что эти средства могут быть использованы на конкретные проекты развития и только после согласования французской стороны.
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