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Лидеры стран Евросоюза продлили санкций против России

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Лидеры стран Евросоюза продлили санкций против России

Associated Press

Они призвали Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений. 

Участники саммита Евросоюза согласились продлить санкции в отношении России.

Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter. 

"Лидеры стран ЕС единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России", - написал он.

"Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений", и подчеркнул, что "если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, ее ждут массированные последствия и ей предстоит заплатить за это высочайшую цену", - говорится в сообщении. 

Ранее лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - отметили в ЕС. 

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