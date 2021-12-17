Лидеры стран Евросоюза продлили санкций против России

Они призвали Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений.

Участники саммита Евросоюза согласились продлить санкции в отношении России.

Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Лидеры стран ЕС единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России", - написал он.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.



We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u — Charles Michel (@eucopresident) December 17, 2021

"Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений", и подчеркнул, что "если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, ее ждут массированные последствия и ей предстоит заплатить за это высочайшую цену", - говорится в сообщении.

Ранее лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - отметили в ЕС.

Напомним :

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