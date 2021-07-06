Лидеры теряют, непарламентские партии растут: "УДАР Виталия Кличко" и еще четыре непарламентских партий имеют шансы пройти в парламент, - "Рейтинг"

Лидеры теряют, непарламентские партии растут: "УДАР Виталия Кличко" и еще четыре непарламентских партий имеют шансы пройти в парламент, - "Рейтинг"

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", в парламент могли бы попасть в 10 партий.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 13,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,8%, "Батькивщина" - 12,3%.

Сразу 5 непарламентских партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в Верховную Раду: "Сила и честь" - 4,8%, Радикальная партия - 4,7%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, партия Мураева "Наши" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%. С учетом статистической погрешности эти партии могут преодолеть 5% -й барьер.

Рейтинг других политических сил - менее 4%.

По сравнению с апрельским исследованием "Рейтинга" список непарламентских партий, поддержка которых составляет более 4%, увеличился - рост показали "УДАР Виталия Кличко" и "Наши".

В группе партий, которые набирают более 10%, почти все партии, за исключением "Слуги народа", ухудшили свой результат.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 30 июня - 3 июля 2021, среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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