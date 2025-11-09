Ликвидация государства и меньше населения: Портников о двух истинных целях Путина в ракетном терроре

Демографическая война: Портников назвал скрытую цель ракетного террора Путина / © ТСН.ua

Российский диктатор Путин снова усилил удары по нашему государству, потому что стремится создать для украинцев невыносимые условия жизни.

Об этом сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

По его мнению, попытки Путина заморозить Украину, уничтожить доступ ее граждан к свету и теплу — это не демонстрация силы, а скорее демонстрация бессилия. Портников напомнил, что российским войскам за почти четыре года непрерывной российско-украинской войны так и не удалось достичь главных целей Путина — оккупировать Киевщину и сменить власть в Украине, или дойти хотя бы до административных границ Донецкой и Луганской областей.

«И именно неспособность военным путем решить украинский вопрос превращается в желание создать для украинцев невыносимые условия жизни в собственной стране. Прежде всего, чтобы украинцы осознали неизбежность капитуляции перед Россией и готовность к ликвидации собственного государства. Это остается главной целью российско-украинской войны. Именно ради этого, а не ради Крыма или Донбасса, эта война и началась», — объяснил журналист.

Кроме того, по его мнению, у Путина есть еще одна дополнительная цель.

«Если не удастся оккупировать всю Украину и превратить украинские области в субъекты Российской Федерации, по крайней мере, можно уменьшить количество населения враждебного государства. Раз и навсегда решить демографический баланс между русским и украинским народом. Эта иногда скрытая, а иногда не скрытая демографическая война между россиянами и украинцами началась много столетий назад», — напомнил Портников.

Он предполагает, что в Кремле продолжают надеяться, что чем больше украинцев покинет восточные и южные области нашей страны и переселится поближе к центру и западу или за границу, тем больше пустой территории будет для россиян.

«Так было практически со всеми землями, которые Москва к себе присоединяла», — отметил журналист.

Ранее Виталий Портников предположил, что если Россия сможет удержать Украину, она остановит распад своей континентальной империи.