- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 2 мин
Ликвидация государства и меньше населения: Портников о двух истинных целях Путина в ракетном терроре
Виталий Портников назвал главную цель Путина, стоящую за ударами по Украине.
Российский диктатор Путин снова усилил удары по нашему государству, потому что стремится создать для украинцев невыносимые условия жизни.
Об этом сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube-канале.
По его мнению, попытки Путина заморозить Украину, уничтожить доступ ее граждан к свету и теплу — это не демонстрация силы, а скорее демонстрация бессилия. Портников напомнил, что российским войскам за почти четыре года непрерывной российско-украинской войны так и не удалось достичь главных целей Путина — оккупировать Киевщину и сменить власть в Украине, или дойти хотя бы до административных границ Донецкой и Луганской областей.
«И именно неспособность военным путем решить украинский вопрос превращается в желание создать для украинцев невыносимые условия жизни в собственной стране. Прежде всего, чтобы украинцы осознали неизбежность капитуляции перед Россией и готовность к ликвидации собственного государства. Это остается главной целью российско-украинской войны. Именно ради этого, а не ради Крыма или Донбасса, эта война и началась», — объяснил журналист.
Кроме того, по его мнению, у Путина есть еще одна дополнительная цель.
«Если не удастся оккупировать всю Украину и превратить украинские области в субъекты Российской Федерации, по крайней мере, можно уменьшить количество населения враждебного государства. Раз и навсегда решить демографический баланс между русским и украинским народом. Эта иногда скрытая, а иногда не скрытая демографическая война между россиянами и украинцами началась много столетий назад», — напомнил Портников.
Он предполагает, что в Кремле продолжают надеяться, что чем больше украинцев покинет восточные и южные области нашей страны и переселится поближе к центру и западу или за границу, тем больше пустой территории будет для россиян.
«Так было практически со всеми землями, которые Москва к себе присоединяла», — отметил журналист.
Ранее Виталий Портников предположил, что если Россия сможет удержать Украину, она остановит распад своей континентальной империи.