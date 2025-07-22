Ликвидация независимости НАБУ и САП: что известно о скандальном законопроекте

Верховная Рада Украины / © Getty Images

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Верховная Рада Украины приняла противоречивый закон №12414, кардинально меняющий работу антикоррупционных органов.

Главные изменения касаются подчинения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) генпрокурору, что фактически уничтожает их независимость.

Этот шаг ВР вызвал возмущение общества и озабоченность европейских партнеров.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Скандальный закон №12414

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины приняла скандальный закон №12414 во втором чтении, вносящий изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях досудебного расследования определенных уголовных правонарушений во время военного положения.

Основной сутью поправок стало значительное изменение подчиненности и уменьшение независимости двух антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

Верховная Рада Украины

«За», как сообщает Центр противодействия коррупции, проголосовали 263 народных депутата:

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«Слуга народу» — 185,

«Довіра» — 17,

«Батьківщина» — 15,

«Європейська Солідарність» — 3,

«Платформа за життя та мир» — 18,

«Голос» — 1,

«Відновлення України» — 9,

«За майбутнє» — 10.

Сразу после голосования законопроект подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, далее документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Что предусматривает закон о НАБУ и САП

Новые поправки предусамтривают, что НАБУ и САП, когда-то автономные органы, теряют самостоятельность и теперь должны согласовывать свои действия с генеральным прокурором.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк объяснил, какие изменения предусматривает скандальный закон о НАБУ и САП.

По его словам, руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет генпрокурор, а не руководитель САП.

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Нардеп Ярослав Железняк / © УНИАН

«Это значит, что теперь генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ», — отметил Железняк.

Также генеральный прокурор:

получает доступ ко всем делам НАБУ и может передавать их другим прокурорам или правоохранительным органам,

дает НАБУ обязательные письменные указания,

может самостоятельно закрывать расследования и подписывать подозрения топ-чиновникам,

согласует все сделки о признании виновности, которые будут заключаться в делах НАБУ.

В частности, руководитель САП лишается права формировать прокурорские группы — эти полномочия переходят генпрокурору.

Среди других изменений:

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убирается норма о запрете забирать у НАБУ производства,

если НАБУ не будет следовать указаниям генпрокурора, это имеет прямое следствие — изъятие производства у НАБУ,

убирается право прокуроров САП забирать у других органов производства, подследственные НАБУ,

директор НАБУ сможет истребовать дела у других органов только по согласованию с генпрокурором (сейчас — с руководителем САП),

разрешается на период военного положения назначать прокуроров с улицы без конкурса, а также повышать действующих прокуроров без конкурса.

«Предоставляется возможность увольнять прокуроров в связи с изменением штатки или ликвидацией подразделения. То есть прокуроры САП просто могут быть уволены из-за того, что их подразделение изменит название», — уточнил нардеп Железняк.

Зеленского призывают не подписывать скандальный закон

Директора НАБУ Семен Кривонос и САП Александр Клименко на брифинге 22 июля призвали президента Украины не подписывать закон №12414.

«То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества на борьбу с высокопоставленной коррупцией, сегодня было уничтожено, в том числе теми, против кого возбуждены дела в НАБУ. Они (нардепы — Ред.) действовали в условиях конфликта интересов, голосуя за этот закон», — заявил Кривонос.

Семен Кривонос отметил, то, что народные депутаты, против которых НАБУ возбудило дела, голосуют за законопроект, свидетельствует о результативности бюро. Он подчеркнул, что хотя НАБУ не будет ликвидировано, новый закон безусловно повлияет на его работу.

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Руководители САП и НАБУ заявили, что если президент Зеленский подпишет законопроект №10414, они будут выполнять его положения.

Однако, как они впоследствии подчеркнули, этот документ фактически лишит их организации независимости — как в проведении расследований, так и в работе антикоррупционной прокуратуры.

«Откат назад» в антикоррупционном реформировании и возвращении во времена Януковича

Принятие закона об ограничении прав и возможностей антикоррупционных органов вызвало значительный резонанс в обществе.

В частности, антикоррупционная украинская общественная организация Transparency International Ukraine назвала закон №12414 угрозой антикоррупционной системе и «откатом назад» в сфере антикоррупционной реформы, которая была одним из требований ЕС к Украине после 2014 года.

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Правозащитники заявляют, что депутаты нарушают ст. 116 Регламента ВРУ, кардинально меняя суть закона без соблюдения процедуры.

«Это прямая угроза независимости НАБУ — органа, который создавался при международной поддержке для защиты от политического давления», — подчеркнули эксперты.

Виталий Шабунин, глава «Центра противодействия коррупции», подверг резкой критике законопроект №12414. Он заявил, что документ уничтожает антикоррупционные достижения Евромайдана, возвращая Украину во времена Януковича.

Глава ЦПК Виталий Шабунин

По словам Шабунина, закон подчиняет НАБУ и САП генпрокурору, разрешая руководить расследованиями и закрывать дела. Это, по его мнению, сделает антикоррупционные органы бессильными, а реформы бесполезными.

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По мнению Шабунина, генпрокурор «остановит расследование всех друзей президента, тогда и электронное декларирование, конфискации и другие реформы потеряют смысл».

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко назвал голосование за антикоррупционные изменения актом диверсии в военное время. В своем Telegram-канале он заявил, что решение Рады вызвало массовое возмущение среди военных, волонтеров и активистов.

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко

«Уже сейчас вижу тотальное неприятие обществом этой инициативы. Военные, волонтеры, общественные деятели, абсолютное большинство возмущено действиями нардепов. Такое решение ВР значительно деморализует людей и создает основу для внутреннего раздора и противостояния. Подрывает доверие к государственным институциям», — отметил он.

По словам волонтера, это своеобразный подарок «Москве, лучше любых ИПСО вместе взятых».

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Однако, по словам активиста, президент Украины может исправить ситуацию: наложить вето или не подписывать закон.

Европейские партнеры озабочены действиями Киева

Европейская комиссия уже выразила обеспокоенность, подчеркнув, что независимость НАБУ и САП является ключевым условием для поддержки Украины.

«Европейский союз обеспокоен недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институтов — НАБУ и САП. Эти учреждения являются ключевыми для реформы в Украине и должны действовать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие общества», — заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Европейский политик подчеркнул, что финансовая поддержка Украины со стороны ЕС зависит от достижения результатов в таких областях, как открытость власти, реформирование судебной системы и демократическое управление.

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При этом он отметил, что для вступления в Европейский союз Украине необходимо значительно усилить антикоррупционные механизмы и укрепить государственные институции.

Какой сценарий может разворачиваться дальше

Бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос предупредил о рисках для евроинтеграции Украины.

Он подчеркнул, что хотя военная помощь Запада, вероятно, не прекратится, действия парламента можно назвать позорными. По его мнению, подобные шаги только вредят репутации Украины в глазах международных партнеров.

«Надеюсь, что военная помощь будет продолжаться и такие действия, позорная акция, на военную помощь не повлияет», — заявил Кривонос.

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В частности, ослабление НАБУ/САП угрожает не только евроинтеграции, но и антикоррупционным реформам, которые годами финансировались ЕС и США. Это может стать ударом по международному доверию к украинским властям.

Между тем исполнительный директор Международного фонда «Відродження» Александр Сушко заявил, что Украина оказалась на развилке между евроинтеграцией и «грузинским сценарием», где наблюдается отход от европейских реформ и ограничение гражданских свобод.

Сушко отметил, что создание независимых НАБУ и САП было одним из ключевых требований для получения безвиза еще в 2010-2017 годах.

«Для Грузии безвизовый режим в ЕС будет прекращен, скорее всего, уже до конца этого года, в результате системного отката реформ и демократических принципов. Беда в том, что для Украины, при полномасштабной войне, на кону будет не только безвиз и евроинтеграция», — заявил он в Facebook.

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Похожее мнение высказала председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике нардеп Анастасия Радина.

«К сожалению, то, что сегодня было принято в парламенте, противоречит всем тем условиям, на которых мы получали и безвизовый режим, и помощь, и продвижение членства в Европейский союз», — отметила нардеп.

Напомним, накануне принятия закона №12414 у работников НАБУ и САП Служба безопасности Украины провела обыски. Нескольким работникам ведомства объявили о подозрении.

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