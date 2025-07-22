Ликвидация независимости НАБУ и САП: Рада одобрила скандальный законопроект

Верховная Рада / © Getty Images

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Верховная Рада поддержала в целом законопроект №12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подчиняют их деятельность генпрокурору.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Парламент проголосовал в целом #12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. За — 263», — говорится в заявлении политика.

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«Мы блокировали трибуну, за этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6-ть лет скатились до этого…» — добавил Железняк.

По его информации, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня планируют подписать принятый документ.

Результат голосования за законопроект №12414 / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Позже Железняк заявил, зарегистрировал в парламенте блокировочное постановление по законопроекту 12414.

«Согласно регламенту, сейчас спикер не имеет права подписать эти изменения. Но я убежден, что будут пытаться это подписать не через два дня, а сегодня. Их план — все сделать, пока не прилетело от международных партнеров», — написал нардеп в телеграм-канале.

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Принятие законопроекта №12414 раскритиковал журналист издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

«Когда Владимир Зеленский голосует вместе с Юлией Тимошенко и ОПЗЖ за уничтожение борьбы с коррупцией — это и есть окончательное превращение в тех политиков, с которыми когда-то очень давно Владимир Зеленский хотел бороться, но не смог», — говорится в заметке журналиста в Сети.

Детали законопроекта об ограничении независимости работы НАБУ и САП

Заметим, что речь идет о законопроекте №12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения.

По словам руководительницы парламентского комитета Анастасии Радиной, в этот законопроект были внесены правки, ограничивающие независимость антикоррупционных органов. Речь идет о полной зависимости деятельности НАБУ и САП от воли генпрокурора.

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Как отметила депутат, у генпрокурора появятся полномочия:

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел;

перепоручать истребованные дела любым прокурорам;

перепоручать другим органам расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ.

Радина считает катастрофическими для государства последствия принятия этого законопроекта, который фактически уничтожает антикоррупционную инфраструктуру Украины.

Напомним, ранее в НАБУ и САП забили тревогу и предупредили, что принятие изменений сведет на нет их независимость и превратит эти структуры в подразделения Офиса генпрокурора. Развиваемая с 2025 года антикоррупционная система Украины может быть разрушена.

Заметим, что 21 июля сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели обыски в рамках «специальной операции по противодействию российскому влиянию на НАБУ». В рамках этих действий силовики задержали одного из сотрудников бюро, который, по версии следствия, помогал своему отцу — гражданину России — наладить канал сбыта марихуаны в Дагестан.

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Кроме этого, состоялись обыски у сотрудников НАБУ, причастных к недавнему ДТП.