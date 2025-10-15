Ликвидация Центрального антикоррупционного бюро в Польше – это предупреждение для НАБУ, – СМИ

Реклама

Об этом говорится в материале «Апострофа».

«Польское правительство объявило: CBA прекратит существование 1 мая 2026 года. Министр юстиции Адам Боднар называет реформу «перезагрузкой», аргументируя, что CBA «потеряло доверие, стало политизированным и неэффективным». В последние годы бюро напоминало не столько орган правопорядка, сколько инструмент внутренней политической борьбы. Расследования против оппозиции, выборочные дела, «сливы» информации — все это подтачивало доверие», – отметило издание.

Журналисты напомнили, что в Украине НАБУ неоднократно оказывалось в центре скандалов. В частности, речь идет о конфликтах с прокурорами, «сливах» дел, а также об абсолютно ничем не обоснованных делах, как в случае с Archer, сообщили они.

«НАБУ еще имеет шанс не повторить судьбу CBA. Но для этого ему нужно не только расследовать дела, но вернуть обществу веру в справедливость. Польский опыт показывает: даже самые лучшие институции могут потерять доверие, если перестают слышать общество. Для НАБУ это не просто урок – это предупреждение», – подчеркнул «Апостроф».

По мнению авторов материала, польский опыт демонстрирует: когда общество перестает верить в «независимого антикоррупционера», этот институт становится обреченным.

Это означает, что стандарт «символа антикоррупции», которым часто представлена НАБУ, больше не срабатывает так, как раньше. В Варшаве не дождались момента, когда система упадет – ее решили перезагрузить силой», – резюмировали они.

По данным издания, процесс ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (CBA) в Польше разворачивается постепенно с четко определенными этапами. Еще 10 декабря 2024 правительство Польши приняло первый проект закона о координации антикоррупционной деятельности, который предусматривал ликвидацию CBA. Согласно начальной редакции документа, бюро должно было прекратить работу 1 июля 2025 года. Однако уже в середине 2025 года стало ясно, что президент Анджей Дуда не подпишет этот законопроект из-за обнаруженных в нем юридических «ошибок» (usterki prawne). Поэтому принятие реформы отложили.

Следующий этап состоялся 4 октября 2025 года, когда польское правительство обнародовало обновленную версию законопроекта. В нем указано, что CBA будет ликвидирована 1 мая 2026 года, а часть подготовительных положений вступит в силу уже с февраля 2026 года.