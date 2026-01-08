Линдси Грэм: Трамп поддержал двухпартийный законопроект о жестких санкциях против России

Дональд Трамп / © Associated Press

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с Дональдом Трампом президент США поддержал двухпартийный законопроект по санкциям против России, над которым сенатор работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором Ричардом Блументалем и другими законодателями.

Об этом Линдси Грэм написал в социальной сети X

По словам Грэма, инициатива своевременна, ведь Украина делает уступки ради достижения мира, тогда как российский диктатор Владимир Путин продолжает агрессию и убийства мирного населения.

Законопроект предусматривает предоставление президенту США полномочий наказывать государства, покупающие дешевую российскую нефть, что, по словам сенатора, «питает военную машину Путина».

Документ также должен предоставить Дональду Трампу мощные рычаги влияния на такие страны как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить закупку российской нефти, обеспечивающей финансирование войны против Украины.

Линдси Грэм выразил надежду на сильную двухпартийную поддержку законопроекта в Сенате и отметил, что голосование может состояться на следующей неделе.