"Лиса лазить в курятник не будет": в Москве обещают не допустить размещение сил НАТО в Украине

"Лиса лазить в курятник не будет": в Москве обещают не допустить размещение сил НАТО в Украине

РФ обвиняет Альянс в учениях у своих границ.

Российская Федерация не допустит размещения размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии.

Об этом заявил руководитель российской делегации по военной безопасности Константин Гаврилов, пишут РосСМИ.

По его словам, попытки "заговорить" Россию не будут успешными, или ответ будет совсем другим". Он заявил, мол, НАТО проводит учения у границ РФ, совершает полеты над Прибалтикой и Черным морем.

"Лиса больше лазить в курятник не будет. Вместо лесодава уже вырос большой волкодав", — сказал Гаврилов.

Как сообщалось, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс "продолжит наступать на больные точки".

Между тем США заявили, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО, а также решения стран Альянса о его расширении, отвечают основам европейской безопасности.

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