Лишь четыре государства: в МИДе рассказали, какие страны готовят "эвакуацию" своих дипломатов

Лишь четыре государства: в МИДе рассказали, какие страны готовят "эвакуацию" своих дипломатов

Министерство иностранных дел поблагодарило иностранных партнеров, решивших не "эвакуировать" свои дипломатические ведомства.

По состоянию на 24 января только четыре государства официально сообщили о намерениях "эвакуировать" своих дипломатов и членов их семей из Украины. В общей сложности на территории Украины действуют 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

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Об этом сообщили в украинском МИДе.

По данным МИДа, "эвакуацию" дипломатов готовят США, Великобритания, Австралия и Германия.

"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага. Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, граничащих с территорией Российской Федерации", — говорится в сообщении МИД.

Министерство иностранных дел поблагодарило иностранных партнеров, решивших не "эвакуировать" свои дипломатические ведомства.

"Сейчас очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства", — добавили в МИД.

Напомним:

23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал членам их семей выехать из-за угрозы российских военных действий.

В Офисе президента Украины предполагают, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько внутриполитической ситуацией в США.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в настоящее время они не фиксируют активный выезд из Киева сотрудников дипломатических ведомств из-за слухов о возможном нападении РФ.

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