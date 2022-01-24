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Лишь четыре государства: в МИДе рассказали, какие страны готовят "эвакуацию" своих дипломатов

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Лишь четыре государства: в МИДе рассказали, какие страны готовят "эвакуацию" своих дипломатов

УНИАН

Министерство иностранных дел поблагодарило иностранных партнеров, решивших не "эвакуировать" свои дипломатические ведомства.

По состоянию на 24 января только четыре государства официально сообщили о намерениях "эвакуировать" своих дипломатов и членов их семей из Украины. В общей сложности на территории Украины действуют 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

Об этом сообщили в украинском МИДе.

По данным МИДа, "эвакуацию" дипломатов готовят США, Великобритания, Австралия и Германия.

"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага. Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, граничащих с территорией Российской Федерации", — говорится в сообщении МИД.

Министерство иностранных дел поблагодарило иностранных партнеров, решивших не "эвакуировать" свои дипломатические ведомства.

"Сейчас очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства", — добавили в МИД.

Напомним:

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