"Лишь формально": в польском МИД прокомментировали дипотношения с Москвой

Польша выслала 45 российских дипломатов.

Дипломатических отношений между Российской Федерацией и Польшей пока нет.

Об этом заявил спикер польского МИД Лукаш Ясина в интервью ТСН.ua.

"Есть российский посол в Варшаве. Есть польский посол в Москве. Они там. Однако отношений между Польшей и Россией пока нет. Это только формально, и, как говорят наши российские "друзья", необходимо делать", — рассказал он.

Польша выслала 45 российских дипломатов, который Ясина назвал "шпионами". В свою очередь Москва выслала 38 польских дипломатов.

Представитель польского МИД подчеркнул, что пока недостаточно санкций, которые были введены против России из-за войны в Украине.

"Надо отключить от SWIFT все банки, закрыть энергетические связи, деньги для России с Запада, поездки. То есть надо закрыть все, изолировать Россию. Надо делать все, что может умерить российскую агрессию", — подчеркнул Лукаш Ясина.

Напомним, в среду, 13 апреля, президент Польши Анджей Дуда вместе с лидерами стран Балтии находилась с визитом в Киеве. Все четыре президента, как и премьер Великобритании Борис Джонсон, приехали в украинскую столицу поездом.

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