Лишь один из 125 сотрудников службы безопасности британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться из Афганистана

Он рассказал, что переживает за своих бывших коллег, которые не смогли покинуть территорию Афганистана.
Только один из 125 охранников британского посольства в Кабуле, которым МИД Великобритании обещал помочь покинуть Афганистан, смог добраться в Лондон.
Об этом сообщает The Guardian.
Мужчина работал в службе безопасности, осуществлявшей охрану британского посольства. Он рассказал, что для того, чтобы покинуть Афганистан, ему пришлось простоять в аэропорту шесть дней и удалось улететь из Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов. Сейчас он вместе с семьей отбывает карантин в одном из отелей Лондона.
Он рассказал, что переживает за своих бывших коллег, которые не смогли покинуть территорию Афганистана. Некоторые получают сообщения с угрозами.
Впервые охранники обратились по программе экстренной помощи Минобороны в мае, но им было отказано, поскольку их нанимало не посольство напрямую, а компания GardaWorld.
Многие из них все равно отправились в аэропорт Кабула, но не все смогли добраться до него из-за серии терактов и других трудностей.
Также США смогли эвакуировать 500 охранников, трудоустроенных также компанией GardaWorld, в первые дни после захвата движением "Талибан" контроля над Афганистаном.
Напомним, что движение "Талибан", который захватил власть в Афганистане, продемонстрировал на государственном телевидении пропагандистский видеоролик парада, во время которого перед трибуной прошла колонна техники с американским оружием, различными видами бомб и поясами смертников-шахидов.
Напомним, лидер радикального исламистского движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде стал верховным руководителем Афганистана. Талибы завершают формирование нового правительства в стране.