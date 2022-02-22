Лишь жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора – Дуда требует немедленных санкций

Лишь жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора – Дуда требует немедленных санкций

Польский президент Анджей Дуда уверен, что президент России подрывает порядок в Европе.

Президент России Владимир Путин подрывает порядок в Европе, установленный на рубеже XX-XXI веков, поэтому следует обеспечить политическую защиту Украины и немедленно ввести против РФ соответствующие санкции.

Об этом написал в сообщении в сервисе микроблогов Twitter президент Польши Анджей Дуда.

W sytuacji, где Prezydent Rosji podważa porządek Европы ustanowiony на przełomie wieków (XX и XXI), potrzeba wielkiej jedności и zdecydowanej postawy NATO, UE и krajov naszego региона. Tylko twarda postawa и polityczna obrona Ukrainy может заtrzymać agresora. Sankcje natychmiast! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 21 февраля 2022

“В ситуации, когда президент России подрывает порядок в Европе, установленный на рубеже XX-XXI веков, нужно большое единство и твердая позиция со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона. Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут приостановить агрессора. Санкции немедленно!”, – подчеркнул глава польского государства.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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