Лишение гражданства Труханова: останется ли он в должности мэра Одессы

Геннадий Труханов

Реклама

Мэр Одессы Геннадий Труханов потеряет свои полномочия после потери гражданства Украины, однако решение об их прекращении должен принять Одесский горсовет.

Об этом заявил советник по правовым вопросам «Опоры» Павел Романюк в комментарии «Суспільному».

По его словам, после получения указа Зеленского городской совет Одессы должен принять к сведению факт прекращения гражданства и уволить Труханова. В случае увольнения, обязанности городского головы будет выполнять секретарь городского совета до тех пор, пока не изберут нового городского голову.

Реклама

В горсовете Одессы в свою очередь напомнили о статье 79 Закона Украины «О местном самоуправлении», согласно которой полномочия городского головы прекращаются только после того, как городской совет признает факт лишения гражданства.

Сам Труханов в своих соцсетях заявил, что к моменту принятия горсоветом соответствующего решения он будет «продолжать выполнять свои полномочия как избранный общиной городской голова». Решение о лишении гражданства Украины мэр обещает обжаловать в Верховном Суде и Европейском суде по правам человека.

Напомним, сегодня, 14 октября, появилась информация, что Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства.

В СБУ подтвердили, что мэр Одессы Геннадий Труханов прекращено гражданство Украины и даже показали копию его российского паспорта. Однако официально указ президента о прекращении гражданства Труханова до сих пор не опубликован.

Реклама

Сам Труханов заявил, что настроен обжаловать это решение.

Также мы писали, что, по информации СМИ, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, вероятно, возглавит Одесскую городскую военную администрацию. Заметим, что Одесская ГВА пока не создана. Зеленский пообещал сделать это в ближайшее время.