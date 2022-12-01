Лишение мандата депутатов "ОПЗЖ": Зеленский направил в Раду запрос

Президент Украины Владимир Зеленский направил запрос председателю парламента о возможности лишения мандатов депутатов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Он отреагировал на петицию на сайте ОП, которую за два дня поддержали более 25 тысяч украинцев.

Руководство Верховной Рады теперь должно проработать изложенные в электронной петиции предложения, отметил автор петиции, нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко:

"Зеленский ответил на нашу петицию по поводу лишения депутатов "ОПЗЖ" мандатов! Что из этого ответа важно: президент обратится к спикеру Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения", — подчеркнул депутат.

К слову, на вечер 1 декабря петицию подписали более 30 тысяч украинцев из необходимых 25 тысяч подписей. В ее тексте Гончаренко отметил, что "после наступления России представители "ОПЗЖ" либо бежали за границу, либо никак не проявляли себя в помощи Украине". Вспомнил он также предателей и коллаборантов из пророссийской политсилы, среди которых кум диктатора-президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, его друг Тарас Козак и Илья Кива.

Напомним, 14 апреля 2022 года в Верховной Раде было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". В тот же день из фракции вышли народные депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Кроме того, фракция отозвала Вадима Рабиновича с должности сопредседателя и избрала руководителем Юрия Бойко.

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