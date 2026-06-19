Лишение Зеленского ордена Белого Орла: Портников объяснил, почему Польша ударила по себе

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Вокруг высшей государственной награды Польши, которой ранее был отмечен Президент Украины Владимир Зеленский, разгорелся громкий скандал. Публицист и журналист Виталий Портников назвал подобные решения абсурдными и вредящими имиджу самой Варшавы.

Об этом аналитик написал в Facebook.

По словам Портникова, инициатива польского руководства абсолютно абсурдна, ведь эта награда является символом благодарности всему украинскому народу за сдерживание российской агрессии.

Реклама

«Сюрреалистическая ситуация начинается именно с угроз президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это ведь не индивидуальная награда для конкретного лица. В лице Зеленского президент Польши Анджей Дуда наградил всех украинцев, которые боролись с российским нашествием и к тому же превратили свою страну в щит для Польши. Да, это честь для президента Украины — такая награда. Но еще больше это честь для Польши, что президент воюющей с общим врагом страны согласился принять ее», — подчеркнул Портников.

Журналист убежден, что попытка отозвать орден демонстрирует непризнание Варшавой подвига украинского народа. Подобный шаг, по мнению публициста, сказывается на репутации самого ордена, а не украинского президента.

«И, простите, этот орден — не вопрос престижа Зеленского, это вопрос престижа ордена Белого Орла», — акцентировал публицист.

Портников напомнил польским коллегам о глубинном содержании этого государственного отличия. Он подчеркнул, что забирая орден у Зеленского, польские власти символически отнимают его у миллионов украинцев, которые ежедневно сдерживают врага ценой собственных жизней.

Реклама

«Ведь награждая украинского президента, президент Польши наградил каждого украинского солдата, который уже никогда не вернется домой или продолжает свою борьбу за будущее Украины и Польши, каждую украинскую женщину, которая воспитывает детей под обстрелами, каждого ребенка, изучающего уроки в подземной школе. Разве вам, дорогие мои польские друзья, этого мало? Разве вы не хотите быть к этому причастными? — обратился журналист к польской стороне.

В конце Портников выразил надежду, что Варшава вспомнит масштаб и беспрецедентность собственной помощи Украине в начале полномасштабного вторжения и не будет перечеркивать общие достижения из-за политических амбиций.

«Уверен, что хотите, ведь польская помощь украинцам и Украине была беспрецедентной. А здесь — орден!» — резюмировал Портников.

Скандал Украины и Польши из-за УПА — последние новости

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Решение было принято с согласия Зеленского на присвоение одной из частей ВСУ названия «Героев УПА».

Реклама

Однако Навроцкий подчеркнул, что этот шаг не означает изменение стратегии поддержки Украины в войне с Россией, а сигнал о недопустимости прославления тех, кто, по мнению поляков, причастен к убийствам мирных польских жителей.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что возвращает Республике Польша Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей». Решение было принято в ответ на лишение президента Зеленского ордена Белого Орла. Сибига назвал шаг Варшавы стратегической ошибкой, выгодной только Москве, и подчеркнул, что Украина не позволит диктовать свою историю и национальную память.

Новости партнеров