Лишили неприкосновенности: с экс-канцлера Австрии Курца сняли иммунитет

Политика подозревается в коррупции и взяточничестве.
Парламент Австрии снял иммунитет с бывшего канцлера Себастьяна Курца.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 18 ноября.
Сделали это для ускорения расследования против политика и его партии. Курца, который длительное время возглавлял австрийское правительство, подозревают в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении доверием избирателей. Будто бы он вместе с однопартийцами покупал в изданиях рекламное пространство. СМИ в обмен на эти деньги писали положительные статьи о политике правительства. Финансирование на все уходило из кармана налогоплательщиков.
Себастьян Курц все обвинения отвергает. Впрочем, когда месяц назад в парламенте заговорил о вотуме недоверия, сам подал в отставку. Он пообещал сотрудничать со следствием.
Как сообщалось, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него. Несколькими днями ранее в кабинетах Австрийской народной партии, возглавляемой господином Курцем, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ.
Уже 11 октября Александр Шалленберг принял присягу на должности федерального канцлера Австрии. Торжественная церемония прошла в Вене, в президентской канцелярии во дворце Хофбург. Нового канцлера привел к присяге президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
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