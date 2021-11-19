Лишили неприкосновенности: с экс-канцлера Австрии Курца сняли иммунитет

Политика подозревается в коррупции и взяточничестве.

Парламент Австрии снял иммунитет с бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 18 ноября.

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Сделали это для ускорения расследования против политика и его партии. Курца, который длительное время возглавлял австрийское правительство, подозревают в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении доверием избирателей. Будто бы он вместе с однопартийцами покупал в изданиях рекламное пространство. СМИ в обмен на эти деньги писали положительные статьи о политике правительства. Финансирование на все уходило из кармана налогоплательщиков.

Себастьян Курц все обвинения отвергает. Впрочем, когда месяц назад в парламенте заговорил о вотуме недоверия, сам подал в отставку. Он пообещал сотрудничать со следствием.

Новости мира: парламент Австрии лишил неприкосновенности бывшего канцлера Себастьяна Курца

Как сообщалось, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него. Несколькими днями ранее в кабинетах Австрийской народной партии, возглавляемой господином Курцем, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ.

Уже 11 октября Александр Шалленберг принял присягу на должности федерального канцлера Австрии. Торжественная церемония прошла в Вене, в президентской канцелярии во дворце Хофбург. Нового канцлера привел к присяге президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

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