Лишит Путина доходов на войну: министры финансов стран G7 приняли ограничение цен на российскую нефть

Министры финансов стран-членов G7 приняли 2 сентября план по установлению граничной цены на российскую нефть. Это лишит президента РФ Владимира Путина дополнительных доходов для продолжения войны против Украины.

Министры также подтвердили поддержку Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Минфинов по итогам виртуальной встречи, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

"Сегодня мы подтверждаем совместное политическое намерение завершить и ввести комплексный запрет услуг, позволяющих морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения во всем мире — предоставление таких услуг будет разрешено, только если нефть и нефтепродукты покупаются по предельной цене или ниже, чем определена широкой коалицией стран, которые придерживаются и внедряют этот ценовой предел", – говорится в заявлении министров "Группы семи".

Так, начальная максимальная цена нефти из РФ будет установлена на уровне, базирующемся на ряде входных технических данных. Цена будет определена всей коалицией до ее введения в каждой юрисдикции.

В заявлении объясняется, что предельная цена необходима, чтобы снизить доходы России и ее способность финансировать войну против Украины. В то же время это ограничивает влияние войны на мировые цены на энергоносители, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода.

"Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке и солидарности с Украиной. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – также отмечается в заявлении.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Западу перекрыть газ в случае введения лимита цен на голубое топливо.

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