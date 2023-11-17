Литовские военные доставили в Украину новую партию военной помощи

Литва предоставила новую партию военной поддержки Украине, в которой были генераторы, кровати и сухие пайки. Помощь Украине везли литовские военные.

Литва закупила генераторы и другое оборудование, необходимое украинским солдатам на поле боя, особенно в холодную погоду. Соответствующая помощь призвана помочь Украине подготовиться к вероятным атакам России по критической инфраструктуре зимой.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он подчеркнул, что Литва будет твердо придерживаться своих обязательств по поддержке Украины. Именно поэтому страна передала Украине стационарные электрогенераторы.

Они работают на дизельном топливе и предназначены для производства электроэнергии и обеспечения ею установок в местах, где отсутствуют линии электропередачи или где электроснабжение с перебоями. Генераторы оснащены оборудованием, которое автоматически включает двигатель генератора при прекращении подачи электроэнергии от стационарной электросети и выключает его при восстановлении подачи. Генератор может работать непрерывно до 8 часов при полной нагрузке. Генераторы защищены от воздействия окружающей среды и могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -30°C до +40°C.

Генератор от Литвы / Фото: Министерство обороны Литвы

Отмечается, что на прошлой неделе Литва передала Украине партию противопилотников и генераторов, а в начале месяца пусковые установки ракет средней дальности NASAMS.

Кроме передачи военной техники и оборудования Литва постоянно активно обучает украинских военных, обеспечивает лечение и реабилитацию раненых украинцев, организует консультации экспертов, выделяет средства международным фондам поддержки Украины.

Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, новые 200 миллионов запланированы на 2024-2026 годы. Общий пакет поддержки, которую Литва уже предоставила Украине, составляет более 1 миллиарда евро или более 1,4 процента ВВП страны.

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