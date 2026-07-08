Лицензия на Patriot и неоднозначные заявления: как прошла встреча Зеленского и Трампа в Анкаре

Переговоры Зеленского и Трампа / © Associated Press

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В среду, 8 июля, на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре прошли ключевые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Встреча продолжалась около часа и, по оценкам обеих сторон, завершилась на неожиданно положительной ноте.

ТСН. ua тезисно собрал главные заявления Зеленского и Трампа.

«Трудно поверить в хорошие отношения между нами»

«На самом деле, между нами сложились хорошие отношения — трудно в это поверить, правда? От встречи в Овальном кабинете (намек на спор с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома — Ред.) и по сей день мы выстроили очень хорошие отношения», — заявил Дональд Трамп, улыбаясь Зеленскому.

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На эти слова президент Украины Владимир Зеленский ответил: «И это еще не конец».

В ответ Трамп добавил: «Нет, это не так, может быть, это будет только начало».

Похоже, встреча прошла на положительной ноте. В своей соцсети Truth Social Трамп подтвердил успех переговоров, написав: «Президент Зеленский и я только что провели пресс-конференцию. Всё прошло очень хорошо. Все ищут решения. Очень положительно».

Хотя несколько спорных заявлений из уст президента США все же прозвучало.

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«Между украинцами и россиянами немного разницы»

Именно такое мнение под «копирку», как в российских пропагандистских СМИ, озвучил Трамп.

Он также сравнил войну между двумя странами с спором детей.

«Я использовал аналогию, и она звучит просто, но отчасти правдиво. У тебя двое детей в парке, они не любят друг друга и начинают ссориться. Иногда нужно дать им бороться», — сказал президент США.

The Guardian отмечает, что таким заявлением Трамп, похоже, проигнорировал фундаментальную разницу между агрессором и жертвой.

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Трамп также похвалил Владимира Зеленского за «удивительную работу и эффективность».

Затем он добавил: «А Россия, знаете ли, это большая, большая страна, это большая сила, которая всегда с кем-то воюет».

Кроме того, президент США сравнил украинского лидера и российского диктатора, назвав их «сложными персонажами».

Другие конфузы Трампа

Президент США перепутал Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Он спросил, есть ли у журналистов еще вопросы к президенту Путину, указывая на сидевшего рядом Зеленского. Журналисты сразу исправили его, однако он решил свести все в шутку.

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Среди конфузов также то, что Трамп перепутал Иран и Японию, отвечая на вопросы журналистов: «Два месяца назад по нам выпустила 211 ракет Исламская республика Япония. Они запустили 211 ракет по нашему авианосцу за один час».

Лицензия на «Петриоты»

Но вернемся к хорошим новостям. Трамп подтвердил, что передача лицензий на производство ракет Patriot в Украине станет предметом обсуждения с украинской стороной.

«Одна из вещей, о которой мы с ним говорили, — сказал Трамп, показывая на Зеленского. — Одна птичка мне нашептала о факте, что мы дадим им право делать Patriot. Мы покажем им, что делать — это очень сложно, на самом деле. Но вы умеете делать сложное быстро», — отметил он. — заявил он.

Как Трамп относится к ударам Украины по РФ

Дональд Трамп заявил, что атаки Украины в глубокий тыл РФ по нефтеперерабатывающим заводам являются эскалацией. В то же время он сразу объяснил, что эта эскалация может завершить войну.

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«Это эскалация. Но это эскалация, которая может привести к завершению войны», — коротко заявил он

Когда закончится война

«Я думаю, что они (Украина и РФ) могут заключить соглашение. Давно это готовится. У нее есть свои плюсы и минусы. Они знают, что это такое. Он (президент Зеленский — Ред.) знает, что это такое, лучше кого-либо», — отметил Трамп.

На встрече Дональд Трамп заявил, что Украине и России давно пора заключить мирное соглашение.

По его словам, за последние несколько недель удалось добиться ощутимого прогресса.

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«Но я думаю, что мы достигли большого прогресса за последние несколько недель, и увидим, как все пойдет», — подчеркнул он.

Также глава Белого дома убежден, что Украина «имеет большое будущее», потому что здесь живут «сильные люди».

В то же время Трамп больше не устанавливает дедлайнов для окончания войны между Россией и Украиной, поскольку считает, что мирное урегулирование требует времени.

«Нет, у меня нет дедлайна. Не может быть дедлайн. Происходит слишком много всего, но я думаю, что соглашение возможно», — сказал он.

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Трамп заверил, что США уже давят на Россию.

«Мы уже давим на Россию. Я не думаю, что Путину нравится происходящее», — отметил он.

Гарантии безопасности

Также президент прокомментировал будущие гарантии безопасности для Украины.

«Вы как-то вспомнили слово „гарантии безопасности“ в Овальном кабинете. И знаете, я думаю, им [Украине] понадобятся какие гарантии безопасности. Мы поработаем с ними над этим в какой-то момент», — сказал он.

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В то же время, через несколько минут, отвечая на другой вопрос, Трамп заявил, что в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ в этом не будет нужды.

«Если мы придем к развязке, то у нас будет соглашение. Тогда гарантии безопасности не будут нужны, закрывать небо не придется», — ответил Трамп.

«Один из моих любимых солдат»: неожиданный фаворит в Белом доме

Отдельным ярким моментом пресс-конференции стало неформальное отступление Трампа. Президент США неожиданно тепло обратился к заместителю руководителя Офиса Президента Украины, генералу Павлу Палисе, который находился в зале в составе украинской делегации.

Указывая на него пальцем, Трамп заявил: «Вот один из моих любимых солдат». Президент США вспомнил, что регулярно видит военного на высших двусторонних встречах, поинтересовался, все ли у него хорошо, и подытожил: «Он делает отличную работу. Большой герой».

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Потенциальный визит в Украину

Трамп заявил, что не прочь посетить Киев пока он еще «не сильно разрушен». Но сразу дал понять, что такой визит возможен только после окончания войны.

«Поеду, чего нет. Но, наверное, после войны. Я бы хотел, чтобы война закончилась. Я не думаю, что Секретная служба была бы в восторге», — сказал он.

Заявления Зеленского

Украинский лидер на встрече с американским коллегой был немногословен. В ходе переговоров он сообщил о сдвигах по подготовке дронового соглашения с США.

«Я очень рад, что наши стороны начали работать над Drone deal. Это очень хорошее начало. И я надеюсь обсудить с вами некоторые важные детали», — подчеркнул Зеленский.

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Также глава государства отшутился по вопросу Трампа, поедет ли Зеленский на переговоры к Путину в Москву.

«Вы поедете в Москву?» — спросил Трамп.

Зеленский в ответ отметил, что это сложно.

«Это сложно. Там летают украинские дроны, опасны бы такие перелеты», — пошутил президент Украины.

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В соцсетях Владимир Зеленский подвел итог встречи.

«Обсудили с Президентом Трампом некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир. Рассчитываю, что наши команды оперативно проработают все, что обсуждалось сегодня», — написал Зеленский.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл, что получила Украина на саммите НАТО.

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