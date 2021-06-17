Литва думает построить забор вдоль границы с Беларусью из-за потока нелегалов

Возведение такой ограды может обойтись в € 15 млн.

Министерство внутренних дел и другие ведомства Литвы рассматривают возможность возведения забора на границе с Беларусью из-за увеличения нелегальных миграционных потоков оттуда.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в программе местного телеканала LRT.

"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследования возможности установки физического забора. И стоить он будет, пожалуй, 15 миллионов", — заявила Билотайте.

Министр также пояснила, что из-за особенностей естественного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы, которая составляет 678,8 км. Сейчас ограждение установлено на участке в 78 км с Беларусью. Еще около 92,5 км границы — это разного рода водоемы, где забор установить не получится, поэтому его могут установить на участке еще 508 км.

"Есть современные технологии, внедряются, мы ускоряем их внедрение, и постараемся завершить в следующем году. Если какие-то другие мероприятия на конкретных участках могли бы быть реализованы и такие участки есть, то тогда они и будут реализованы, но точно не могу обещать, что мы сведем каменную ограду", — добавила она.

Отметим, в этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть почти 400 нелегальных мигрантов, в основном это были граждане Ирака. Это количество в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

Напомним, в литовском городе Пабраде началось строительство первого палаточного городка для мигрантов, прибывающих с территории Беларуси. По мнению властей Литвы, режим в Минске может способствовать незаконной миграции через Беларусь.

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