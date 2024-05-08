Литва готова отправить войска в Украину: премьер озвучила нюансы

Ингрида Шимоните признала, что Москва воспримет это как провокацию, но "если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять".

Литва готова отправить свои войска в Украину с учебной миссией, но Киев пока не обращался с соответствующей просьбой.

Об этом премьер Литвы Ингрида Шимоните рассказала изданию Financial Times.

Шимоните сообщила, что у нее уже есть разрешение от парламента на отправку войск в Украину с целью проведения учений. Но Киев пока не обращался с соответствующей просьбой.

Премьер Литвы признала, что Россия будет считать это провокацией, но отметила:

"Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то испытывает ядерный удар".

Шимоните выразила сомнения, что россияне применят ядерное оружие, поскольку радиоактивные осадки также попадут и на территорию самой РФ.

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Будет ли депортировать Литва украинских мужчин

Политик также прокомментировала сообщения о том, что Литва будет помогать возвращать в Украину мужчин призывного возраста.

"Мы не будем устраивать депортации или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", – заверила Шимоните, напомнив, что Евросоюз гарантировал им защиту до марта 2025 года.

В то же время Шимоните сказала, что если Киев докажет, что некоторые лица уклоняются от военной службы, им может быть отказано в предоставлении вида на постоянное проживание.

Кстати, накануне в Госдепартаменте США опровергли информацию о возможном вмешательстве американских войск в войну в Украине.

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