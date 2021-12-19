Литва готова передать Украине летальное оружие из-за вероятной Холодной войны с РФ

Министерство обороны Литвы подчеркнул, что "нужно всеми средствами поддерживать Украину".

В Министерстве обороны Литва готова передать Украине летальное оружие из- за сосредоточения военных РФ вблизи украинской границы.

Об этом заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт , пишет LRT.

"Нужно всеми средствами поддерживать Украину, и Литва готова к этому, в том числе передать Украине летальное оружие", — заявил министр национальной обороны в воскресенье в Рукле.

В то же время в Минобороны не уточнили, какое именно летальное оружие Вильнюс может передать Киеву. По словам министра обороны, это вопрос "многостороннего соглашения".

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что задействовано несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но и производитель и поставщик", – сказал Анушаускас.

Как сообщалось ранее, в Британии заявили, что своих военных, скорее всего, не будут привлекать для защиты Украины от агрессии России, потому что Украина не является членом НАТО, сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Напомним, как сообщили источники CNN, знакомые с разведкой, Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной , несмотря на то, что президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность во время виртуальной встречи.

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