Литва готовится к возможному наступлению РФ на страны НАТО: Науседа сделал заявление

Литва готовится к возможному наступлению Российской Федерации на страны НАТО к 2030 году.

Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, сообщают "Новости.LIVE".

По его словам, в течение следующих 4-5 лет в стране будут активно создавать подразделения, которые обеспечат всем необходимым для отражения возможной агрессии.

Также Науседа высказал мнение о том, что потенциальное наступление РФ может стать следующим этапом расширения агрессии на Запад.

"Поэтому наш расчет: если сценарий будет таким, то у нас еще есть четыре-пять лет. Если санкции снимут, то будет еще меньше времени, чтобы подготовиться к следующему этапу агрессии (РФ — Ред.). Ситуация серьезная, но, думаю, у нас есть все средства, чтобы справиться, принять решение", — сказал он.

Как сообщалось, Польша разместит противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. Правительство рассматривает использование противопехотных мин после выхода из Оттавской конвенции.

Читайте также: