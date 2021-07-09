Литва начала строительство забора на границе с Беларусью: где устанавливают проволочную ограду

Литва начала строительство забора на границе с Беларусью: где устанавливают проволочную ограду

Забор разворачивают в районе Друскининкской заставы.

В пятницу, 9 июля, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил литовский сайт 15min.lt.

По словам представителя по связям с общественностью службы охраны госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса, военные должны начать установку проволочной ограды, которая будет развернута на участке границы в 30 километров.

Издание отмечает, что после того, как белорусская сторона ослабила меры по противодействию потоку нелегальных мигрантов, на литовской стороне задержали более 1500 человек, в основном выходцев из Ирака.

Напомним:

Кроме забора на границе, на фоне потока нелегальных мигрантов из Беларуси, Литва собирается привлечь военных для охраны границы.

Кроме того из-за резкого увеличения потока нелегальных мигрантов правительство Литвы приняло решение объявить режим экстремальной ситуации в стране.

Также Литва решила оставить у себя единственного представителя белорусского посольства, который будет выполнять консульские функции — остальные работники посольства должны выехать из страны до полуночи 12 июля.

Новости мира: Литва собирается усилить охрану границы

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