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Литва начала строительство забора на границе с Беларусью: где устанавливают проволочную ограду

Литва начала строительство забора на границе с Беларусью: где устанавливают проволочную ограду

Фото: из открытых источников

Забор разворачивают в районе Друскининкской заставы.

В пятницу, 9 июля, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил литовский сайт 15min.lt.

По словам представителя по связям с общественностью службы охраны госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса, военные должны начать установку проволочной ограды, которая будет развернута на участке границы в 30 километров.

Издание отмечает, что после того, как белорусская сторона ослабила меры по противодействию потоку нелегальных мигрантов, на литовской стороне задержали более 1500 человек, в основном выходцев из Ирака.

Напомним:

Новости мира: Литва собирается усилить охрану границы

Новости мира: Литва собирается усилить охрану границы