Литва начала строительство забора на границе с Беларусью: где устанавливают проволочную ограду

Забор разворачивают в районе Друскининкской заставы.
В пятницу, 9 июля, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
Об этом сообщил литовский сайт 15min.lt.
По словам представителя по связям с общественностью службы охраны госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса, военные должны начать установку проволочной ограды, которая будет развернута на участке границы в 30 километров.
Издание отмечает, что после того, как белорусская сторона ослабила меры по противодействию потоку нелегальных мигрантов, на литовской стороне задержали более 1500 человек, в основном выходцев из Ирака.
Напомним:
- Кроме забора на границе, на фоне потока нелегальных мигрантов из Беларуси, Литва собирается привлечь военных для охраны границы.
- Кроме того из-за резкого увеличения потока нелегальных мигрантов правительство Литвы приняло решение объявить режим экстремальной ситуации в стране.
- Также Литва решила оставить у себя единственного представителя белорусского посольства, который будет выполнять консульские функции — остальные работники посольства должны выехать из страны до полуночи 12 июля.