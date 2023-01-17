Литва надеется на "реальные решения" относительно членства Украины в НАТО: "Держать двери открытыми уже недостаточно"

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что на саммите НАТО в июле будут приняты "реальные решения" по членству Украины в Альянсе.

Литва надеется, что на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, будут найдены новые формулировки относительно интеграции Украины в Альянс.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы очень надеемся, что этот саммит будет посвящен не только нашей безопасности (стран НАТО — ред.), но и безопасности Украины — в смысле, что также будут найдены какие-то формулировки относительно ожиданий Украины теснее интегрироваться в НАТО", — сказал Науседа.

Лидер Литвы отметил, что на саммите вряд ли будут обсуждать полноценное членство Украины в НАТО. Однако, по его словам, НАТО "должен найти какие-то новые формулировки и предложения, чтобы дать надежду друзьям в Украине".

"Потому что каждый раз повторять то, что мы сказали на саммите в Бухаресте в 2008 году — "Мы держим дверь открытой" — этого уже недостаточно", — добавил он.

По словам президента Литвы, во время недавнего визита во Львов вместе с президентом Польши Анджеем Дудой они получили четкое сообщение от Украины: "Пожалуйста, не говорите, что дверь открыта, потому что мы не можем найти эту дверь. Где она?".

Науседа отметил, что верит в членство Украины в НАТО "через несколько лет". По его словам, это будет зависеть от стремления партнеров дать Украине членство и успеха ВСУ в войне против России.

Напомним, посол США при НАТО Джулиан Смит ранее рассказала, получит ли Украина План действий по членству в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Читайте также: