Литва передала помощь для энергетической инфраструктуры Украины

Отключение света / © ТСН.ua

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid передал Украине очередной пакет поддержки, направленный на укрепление энергоснабжения и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Об этом пишет издание Delfi.

Как сообщает Litgrid, Украина получила более 7 тысяч стеклянных изоляторов, которые применяются на линиях электропередач и подстанциях. Это оборудование больше не используется в литовской сети, однако находится в отличном техническом состоянии.

«Модернизируя сеть электропередач Литвы, мы можем передать украинским коллегам часть оборудования и материалов, которые до сих пор исправны, но уже не применяются в нашей инфраструктуре. Мы собрали их из разных регионов страны, и все успешно доставлено в Украину. Убеждены, что это оборудование поможет быстрее восстановить работу линий электропередач и подстанций украинской энергосистемы», — заявил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

В компании подчеркивают, что переданные изоляторы являются критически важными для безопасной и стабильной работы электросетей.

Это уже седьмой пакет поддержки, который Litgrid предоставляет Украине. Ранее государство передало четыре высоковольтных автотрансформатора и другое стратегическое оборудование для энергетической инфраструктуры.

