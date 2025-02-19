Литва передала Украине новый пакет военной помощи: что в него входит (фото)

Новый пакет помощи для ВСУ включает технику и оборудование.

Министерство обороны Литвы объявило о передаче нового пакета военной помощи Украине.

Об этом литовское ведомство сообщило в соцсети Х.

"Литва передала Вооруженным силам Украины новый пакет помощи, включая грузовики, тепловизоры и другое необходимое оборудование", — говорится в сообщении.

Минобороны Литвы заявило, что страна поддерживает Украину "ныне и навсегда".

Помощь Литвы/@Lithuanian_MoD

Напомним, ранее мы писали о том, что Литва готова направить военных инструкторов для подготовки украинской армии, однако не планирует размещать боевой контингент для сдерживания РФ.