Литва передала Украине новый пакет военной помощи: что в него входит (фото)

Новый пакет помощи для ВСУ включает технику и оборудование.
Министерство обороны Литвы объявило о передаче нового пакета военной помощи Украине.
Об этом литовское ведомство сообщило в соцсети Х.
"Литва передала Вооруженным силам Украины новый пакет помощи, включая грузовики, тепловизоры и другое необходимое оборудование", — говорится в сообщении.
Минобороны Литвы заявило, что страна поддерживает Украину "ныне и навсегда".
Напомним, ранее мы писали о том, что Литва готова направить военных инструкторов для подготовки украинской армии, однако не планирует размещать боевой контингент для сдерживания РФ.
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