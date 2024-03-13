Литва поддержала отправку войск в Украину: "Хватит рисовать себе красные линии"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает ввод войск некоторых европейских стран на территорию Украины.

Об этом сообщает LRT.

"Я приветствовал идею направления миссий на украинскую территорию, и считаю, что мы должны ее обсуждать. Конечно, лучше было бы, если бы все мы единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили разведывательную и другую информацию, которую мы имеем", — сказал литовский лидер.

По его словам, страх перед возможной реакцией Кремля не может являться определяющим фактором при принятии совместного европейского решения.

"Если мы начнем говорить, что "нет, Владимиру Путину не понравится то или иное", мы никогда не примем решения. И именно поэтому я вчера сказал и президенту, и средствам массовой информации, что мы должны прекратить рисовать для себя красные линии", – сказал Науседа.

Он также добавил, что рисуя эти красные линии, Запад лишь помогает Путину, который "начинает думать, что мы предсказуемы и что он может контролировать и манипулировать нами".

Напомним, 26 февраля во время встречи в Париже по завершении конференции по поддержке Украины президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что в будущем введение западных войск в Украину – вполне реальный сценарий.

Впоследствии Эммануэль Макрон ошеломил новым заявлением о поддержке Украины. В частности, он объяснил лидерам партий, что поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ".

После этого он на встрече с парламентскими партиями выразил мнение, что отправка военных в Украину возможна в случае возможного прорыва оккупантов в Киев или Одессу.

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