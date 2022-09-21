Литва после частичной мобилизации в РФ переводит войска в повышенную боеспособность

В Литве переведут в повышенную боевую готовность свои войска после объявления частичной мобилизации в России.
Привести войска в повышенную боевую готовность решило Министерство обороны Литвы 21 сентября.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
"Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", — написал он.
Ранее в Латвии заявили, что не будут выдавать никакие визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации в РФ.
Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.
Как сообщалось, Польша после угроз Лукашенко укрепит восточную границу американскими танками и вертолетами.
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