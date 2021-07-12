Литва предложила ввести новые санкции против Беларуси, а на границе начинается срочная операция ЕС

Пограничное агентство Евросоюза решило вмешаться в ситуацию с незаконными мигрантами на литовской границе.
Литва предложила ввести новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе двух стран. Ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис, он представит это предложение своим коллегам из Северных и Балтийских стран в Брюсселе, пишет Delfi.
"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, которые используют мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единственный ответ со стороны ЕС ", — отметил он, добавив, что политика ЕС должна удерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС.
Кроме того, на литовско-белорусской границе начинается срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления.
Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-служба Frontex в Twitter.
"Исполнительный директор Frontex согласился начать срочную пограничную операцию на границе Литвы с Беларусью, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство.
"Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", — сказал Фабрис Леггери.
По его словам, агентство усилит помощь и отправит дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных офицеров для проведения собеседований с мигрантами для сбора информации.
Напомним:
- Только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировала более 800 незаконных переходов границы на границе с Беларусью. Если в первой половине года большинство мигрантов прибывали из Ирака, Ирана и Сирии, то в последнее время власть заметила изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.
- 9 июля рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью.
- Из-за резкого увеличения потока нелегальных мигрантов правительство Литвы приняло решение объявить режим экстремальной ситуации в стране.
- А литовский лидер Гитанас Науседа созывает срочный Совет нацбезопасности и перебрасывает войска на рубежи на помощь пограничникам. Что делать братской Литве в таких условиях и к чему, вероятно, готовиться Украине — в нашем материале.