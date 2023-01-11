Литва предоставит Украине системы ПВО и зенитные установки — президент Науседа

Литва пообещала предоставить Украине системы ПВО и зенитные установки.

Об этом 11 января во время встречи Люблинского треугольника во Львове заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"...Мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам...", – заявил президент Литвы.

В то же время, какие именно системы ПВО и установки и в каком количестве, Науседа не уточнил.

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Следует отметить, что президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставлении Украине роты танков Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 танков.

Напомним, что 11 января во Львове произошло историческое событие – второй Саммит Люблинского треугольника. На встречу с Владимиром Зеленским прибыли президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа.

"Продуктивные переговоры и принятие важных решений", — так встречу с лидерами Польши и Литвы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Что такое Люблинский треугольник

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля 2020 года основали новый формат взаимодействия "Люблинский треугольник", который предусматривает, прежде всего, углубление сотрудничества между тремя странами. Руководители МИД трех стран будут регулярно встречаться, в том числе на полях многосторонних мероприятий, будут организовывать консультации на уровне руководств министерств своих стран и образуют в МИД должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках формата.

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