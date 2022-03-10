Литва приобретет у США Javelin и другое оборудование на $40 млн

Литва приобретет у США Javelin и другое оборудование на $40 млн

Это особенно актуально в сложнейшей геополитической ситуации после вторжения России в Украину, сказал министр нацобороны.

Минобороны Литвы решило закупить у США противотанковые системы Javelin, пусковые установки и другое оборудование на общую сумму 40 млн дол.

Об этом говорится в сообщении на сайте литовского Минобороны.

Так, 10 марта Агентство оборонных ресурсов при Минобороны Литвы подписало соглашение с правительством США. Согласно сообщению, вооружение в страну поступит в кратчайшие сроки.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что американская противотанковая система Javelin вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности государства, долгосрочное повышение боевых возможностей и усиление сдерживающего эффекта.

"Пополнение литовской армии этими системами особенно актуально в очень сложной геополитической ситуации после вторжения России в Украину", — подчеркнул Анушаускас.

Напомним, 7 марта госсекретарь США Энтони Блинкен побывал с визитом в Вильнюсе, где заявил, что в Литве будут дополнительно дислоцированы 400 американских военных.

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, если сейчас не остановить войну в государстве, то президент России Владимир Путин пойдет дальше на следующие страны Европы. По словам Зеленского, следующими целями могут стать Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша, "и так к Берлинской стене".

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