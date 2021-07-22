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Литва призвала предоставить Украине ПДЧ в НАТО в качестве компенсации за "Северный поток-2"

Литва призвала предоставить Украине ПДЧ в НАТО в качестве компенсации за "Северный поток-2"

Associated Press

Литовский министр считает, что страны Запада еще имеют рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от завершения нежелательного российского проекта.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по российскому газопроводу "Северный поток-2". Однако он считает, что исправить такие действия можно благодаря выводу войск РФ из Украины или предоставлению стране ПДЧ в НАТО.

Об этом он заявил 22 июля, комментируя соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2", передает The Baltic Times.

"Я считаю, что это (строительство Северного потока-2". — Ред) ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы требовать вывода российских войск с территории Украины", — сказал Ландсбергис.

По мнению главы МИД Литвы, "Северный поток-2" — "огромная победа" для президента РФ Владимира Путина, а "за эту победу он должен платить действительно высокую цену".

Похожего мнения представители Польши. Спикер польского президента Блажей Спихальский отметил, что благодаря "Северному потоку-2" Россия получит значительное влияние на европейском газовом рынке.

Напомним, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.