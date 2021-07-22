Литва призвала предоставить Украине ПДЧ в НАТО в качестве компенсации за "Северный поток-2"

Литва призвала предоставить Украине ПДЧ в НАТО в качестве компенсации за "Северный поток-2"

Литовский министр считает, что страны Запада еще имеют рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от завершения нежелательного российского проекта.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по российскому газопроводу "Северный поток-2". Однако он считает, что исправить такие действия можно благодаря выводу войск РФ из Украины или предоставлению стране ПДЧ в НАТО.

Об этом он заявил 22 июля, комментируя соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2", передает The Baltic Times.

"Я считаю, что это (строительство Северного потока-2". — Ред) ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы требовать вывода российских войск с территории Украины", — сказал Ландсбергис.

По мнению главы МИД Литвы, "Северный поток-2" — "огромная победа" для президента РФ Владимира Путина, а "за эту победу он должен платить действительно высокую цену".

Похожего мнения представители Польши. Спикер польского президента Блажей Спихальский отметил, что благодаря "Северному потоку-2" Россия получит значительное влияние на европейском газовом рынке.

Напомним, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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