Литва призвала своих граждан "оценить необходимость дальнейшего пребывания" в Украине

Ряд стран обратились к своим гражданам, чтобы те покинули Украину.

Посольство Литвы призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто находится здесь, "просят оценить необходимость дальнейшего пребывания в стране".

В посольстве такие меры объяснили "меняющейся ситуацией безопасности в Украине" из-за возможного российского военного вторжения.

Напомним, уже ряд стран обратились к своим гражданам, чтобы те покинули Украину. В частности, такие призывы озвучили США, Великобритания, Польша, Палестина, Австралия, Израиль, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Япония, Южная Корея и другие страны.

11 февраля Белый дом призвал находящихся в Украине граждан США покинуть ее территорию в течение ближайших 24-48 часов. В то же время, СМИ со ссылкой на источники в силовых ведомствах США пишут, что Россия может вторгнуться в Украину в среду, 16 февраля.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.

Это просто противно: что такое политическое хамство и как ему противодействовать

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