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Литва сделала тревожное заявление о переговорах Украины и России
В Вильнюсе считают, что к перегорам должны присоединиться США и Европа.
Второй раунд прямых переговоров между агрессорской Россией и Украиной вряд ли приведет к существенным результатам.
Об этом заявил глава литовского МИД Кястутис БудрисLRT .
По его словам, если у российской делегации будут такие же намерения и настроение, как во время предыдущих переговоров, то "не будет никакого реального желания вести переговоры и никаких результатов по прекращению огня".
"То, что мы видим сейчас, - это всего лишь имитация. Покажет ли понедельник, что это не имитация? Скорее всего, нет, и именно поэтому украинцам нужна еще большая поддержка", - сказал Будрис.
Литовский министр отмечает, что для прекращения огня необходимы "безоговорочные и немедленные" шаги. После этого возможны "нормальные, полноценные переговоры". Будрис убежден, что в подобных переговорах должны участвовать и США, и Европа.
Напомним, Москва предложила снова встретиться в Стамбуле 2 июня. Предварительно состав российской делегации на втором раунде прямых переговоров будет таким же, что и 16 мая. Между тем, в Вашингтоне говорят, что к встрече присоединятся советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.