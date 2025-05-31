Литва сделала тревожное заявление о переговорах Украины и России

Переговоры Украины и РФ.

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Второй раунд прямых переговоров между агрессорской Россией и Украиной вряд ли приведет к существенным результатам.

Об этом заявил глава литовского МИД Кястутис БудрисLRT .

По его словам, если у российской делегации будут такие же намерения и настроение, как во время предыдущих переговоров, то "не будет никакого реального желания вести переговоры и никаких результатов по прекращению огня".

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"То, что мы видим сейчас, - это всего лишь имитация. Покажет ли понедельник, что это не имитация? Скорее всего, нет, и именно поэтому украинцам нужна еще большая поддержка", - сказал Будрис.

Литовский министр отмечает, что для прекращения огня необходимы "безоговорочные и немедленные" шаги. После этого возможны "нормальные, полноценные переговоры". Будрис убежден, что в подобных переговорах должны участвовать и США, и Европа.

Напомним, Москва предложила снова встретиться в Стамбуле 2 июня. Предварительно состав российской делегации на втором раунде прямых переговоров будет таким же, что и 16 мая. Между тем, в Вашингтоне говорят, что к встрече присоединятся советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

Дата публикации 23:44, 30.05.25 Количество просмотров 13 Стамбул 2.0: Зеленский разговаривал с Эрдоганом! Когда следующая встреча?