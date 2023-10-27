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Литва готовится к учениям возле границы Беларуси: какая цель

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Литва готовится к учениям возле границы Беларуси: какая цель

Граница Литвы / Фото: Associated Press

Литва хочет оценить эффективность совместных алгоритмов со странами-соседями по закрытию границы с Беларусью.

Литва вместе с соседними странами региона проведет совместные учения у белорусской границы.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет Delfi.

"Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и попытаться посмотреть, как этот алгоритм может работать во время таких региональных учений. Это предусмотрено, и мы планируем это сделать", — сказала она.

Она отметила, что сотрудничество демократических государств региона является "серьезным сигналом" враждебным государствам.

Напомним, ранее Польша заявила, что в октябре-ноябре проведет военные учения в граничащих с Беларусью и РФ воеводствах (Крулевецкой областью — бывшей Калининградской). Цель учений – укрепление сотрудничества войск с местными администрациями, а также проверка боеспособности подразделений.

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Дата публикации
Просмотры
651
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