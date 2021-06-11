Литва строит палаточный городок для белорусских беженцев: каким он будет

В лагере можно будет разместить около 350 человек.

В литовском городе Пабраде началось строительство первого палаточного городка для мигрантов, прибывающих с территории Беларуси. По мнению властей Литвы, режим в Минске может способствовать незаконной миграции через Беларусь.

Об этом в эфире национального радио LRT сообщил начальник центра Александрас Кисловас.

По его словам, хоть лагерь для беженцев — не то же самое, что обычное жилье, но люди будут обеспечены в нем всеми необходимыми удобствами.

"Эти палатки, конечно, не имеют ничего общего с туристическими палатками. Это современные палатки с вентиляцией, с системой кондиционирования, отопления. На месте, где планируется построить палаточный городок, с помощью армии начали работу по подготовке площадок. В лагере можно разместить около 350 людей ... Выбор жилья будет зависеть от уязвимости иностранцев, то ли одинокие люди, семьи с детьми или матери-одиночки. И мы думаем, что проживание в палатках будет предложено одиноким людям", — сказал он.

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Строительство этого лагеря связано с ростом потока миграции в Литву. Мигрантов обычно размещают в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, рассчитанном на 240 человек. Однако мест здесь уже не хватает: с прошлых выходных все они заняты. До принятия решения по их просьбе в Центре размещают мигрантов, которые пересекли границу Литвы и обратились за предоставлением убежища.

С начала текущего года в Литве наблюдается большой поток мигрантов (в основном из стран Азии) на границе с Беларусью. На территорию Литвы приходится 1070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией составляет 679 км и является наиболее протяженным из пределов Литвы со всеми соседними странами.

Ранее, в Беларуси на границе с Литвой задержали двух активистов , участвовавших в акциях протеста после президентских выборов в стране.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал Александра Лукашенко диктатором.

Как сообщалось, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Чтобы задержать оппозиционера, белорусские власти пошли на беспрецедентные шаги: гражданский рейс посадили принудительно с помощью истребителя.

В свою очередь, оппозиционные белорусские СМИ утверждают приказ поднять истребитель отдал сам Лукашенко, а командиру рейса, которым летел Протасевич, вероятно угрожали сбить самолет, если тот не изменит маршрут.

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