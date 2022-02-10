Литва уже в ближайшие дни предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger

Литва уже в ближайшие дни предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger

Кроме того, страна увеличит количество военных инструкторов в Украине.

В ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.

Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Киеве 10 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

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По ее словам, Литва увеличивает количество военных инструкторов в Украине и предоставит Украине дополнительное вооружение и военное оборудование.

"Я сообщила господину премьер-министру (Украины — Ред.), что в ближайшее время, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", — подчеркнула Шимоните.

Напомним, ранее Великобритания отправила в Украину нелетальную военно-техническую помощь на фоне российской угрозы на сумму около 200 млн гривен.

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