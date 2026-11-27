Сибига провел разговор с главой МИД Ливии после инцидента в порту Бенгази / © Associated Press

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим коллегой из Ливии после инцидента с кораблем РФ в порту Бенгази.

Об этом Сибига рассказал в соцсетях.

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«Я объяснил своему коллеге, что ни одно из действий Украины никогда не было направлено против Ливии или ливийского народа, а только против российских военных объектов, непосредственно служащих ведению Россией войны против Украины, выразил сожаление по поводу непреднамеренных последствий и передал искренние соболезнования ливийскому народу», — отметил министр.

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Глава МИД Украины заверил, что Киев не намерен переносить российско-украинскую войну на территорию Ливии или какого-либо другого государства.

Украина заявила о готовности развивать отношения с Ливией

Отдельно Сибига отметил, что у Украины давние дружеские связи с Ливией и наша страна готова углублять двустороннее сотрудничество.

Он напомнил, что украинские медики помогали ливийцам в сложные периоды истории страны, а украинское зерно и другие продовольственные товары вносят вклад в продовольственную безопасность Ливии.

«Мы стремимся и дальше укреплять наше партнерство и расширять сотрудничество не только в сфере здравоохранения и продовольственной безопасности, но и в экономической, торговой и политической сферах», — добавил Андрей Сибига.

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Украина затопила российский корвет в порту Бенгази: главное

Напомним, 22 ноября 2026 года в ливийском порту Бенгази после взрыва затонул российский многоцелевой корвет «Меркурий».

Украина подтвердила, что провела операцию по применению морских беспилотников.

Президент Владимир Зеленский 23 ноября подтвердил, что у побережья Ливии для операции применили семь беспилотных надводных аппаратов украинского производства.

В свою очередь в Ливии пригрозили Украине, назвали затопление российского корвета в Бенгази «объявлением войны» и обратились в Совбез ООН.

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