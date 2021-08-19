Лодки, корветы и катера: Зеленский поделился амбициозными планами о строительстве в Украине нового военно-морского флота

Лодки, корветы и катера: Зеленский поделился амбициозными планами о строительстве в Украине нового военно-морского флота

В Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота.

Украина планирует реализовать большую программу по развитию военно-морского флота до 2035 года. Первые результаты работы в этом направлении украинцы увидят уже на День Независимости, 24 августа 2021 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам, пишет пресс-служба Офиса президента.

"Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске.

"Первой будет строиться (военно-морская база. — Ред.) в Бердянске. Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-Морских сил Украины. — Ред.) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы", — уточнил Зеленский.

Также читайте В Одессе под открытым небом выступили военные оркестры ВМС Украины и шестого флота США: как это было

Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья является частью деоккупации Крыма. Сейчас, по его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

"Наша задача — построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы — мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам. Мы готовимся к разблокированию черноморского региона. Именно такая задача давалась мной лично и была поддержана нашей армией", — подытожил он.

Напомним, в среду, 4 августа, Королевский флот Британии провел торжественную церемонию вывода из эксплуатации двух минных тральщиков, которые будут переданы Военно-морским силам Украины.

Как сообщалось, Украина в 2022 году должна получить от США скоростные военные катера Mark VI, которые предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку