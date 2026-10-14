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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Лондон готовит "ночной ужас" для РФ: итоги переговоров Зеленского с британским премьером

Во время визита Зеленского в Лондон британские власти подтвердили ускорение поставок более 5000 легких многоцелевых ракет, а также объявили о дополнительной военной помощи и ограничениях для российского экспорта сжиженного газа.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Владимир Зеленский и Энди Бернем

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем / © скриншот с видео

Великобритания усиливает военную поддержку Украины на фоне российских атак и напряженности в отношениях Киева с администрацией президента США Дональда Трампа. Во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон 14 октября британские власти подтвердили, что ускорят передачу тысяч ракет для украинской обороны, а также готовят дополнительные военные и финансовые меры поддержки.

Об этом сообщает Politico.

Более 5000 ракет для Украины — что известно о поставках

Великобритания ускорит поставки Украине более 5000 легких многоцелевых ракет LMM в течение следующих четырех лет. На эти поставки уже предусмотрено 1,6 млрд фунтов стерлингов.

Важно, что речь идет об ускорении уже согласованной программы, а не о новом соглашении на 5000 ракет, заключенном в ходе нынешнего визита. Контракт на их производство был анонсирован еще в марте 2025 года. Ракеты производит компания Thales на предприятии в Белфасте.

LMM предназначены для поражения разных воздушных и наземных целей. Сейчас их особенно важными для Украины делает способность применять такие ракеты против реактивных беспилотников, которые Россия запускает по украинским городам и другим регионам. Эти дроны летают быстрее и на большей высоте, чем обычные «Шахеды», поэтому их сложнее перехватывать.

Какую еще помощь и ограничения объявил Лондон

Помимо ускорения поставок LMM, Великобритания объявила о пакете ракет для противовоздушной обороны стоимостью 45 млн фунтов стерлингов. Из этой суммы 10 млн фунтов планируют направить на поставки, которые должны удовлетворить насущные потребности Украины в преддверии зимы.

Британское правительство также поручило подготовить дополнительные пакеты военной и финансовой помощи, а также новые санкционные меры против России. Конкретные параметры этих будущих пакетов на момент объявления еще прорабатывались.

Еще один шаг касается российского сжиженного природного газа. Лондон заявил о намерении запретить морские услуги, способствующие его экспорту из России. Такие ограничения должны усложнить использование британских возможностей в сфере судоходства и страхования для транспортировки российского газа.

Глава британского правительства Энди Бернем заявил, что поддержка Украины необходима не только для защиты украинцев, но и для безопасности самой Великобритании. Он заверил, что Лондон готов продолжать помощь столько, сколько потребуется.

Другие направления британской поддержки Украины

В октябре 2025 года Великобритания договорилась о производстве украинского дрона-перехватчика OCTOPUS для дальнейших испытаний в Украине. Соглашение предусматривало изготовление первой партии беспилотников. Это стало одним из примеров оборонного сотрудничества, когда партнеры помогают не только поставками готового оружия, но и развертыванием его производства.

Менее чем через год после этой договоренности, в июле 2026 года, стало известно, что Лондон разрабатывает новую баллистическую ракету Nightfall для украинской армии. В то же время в Британии стремятся не только усилить дальнобойный потенциал ВСУ, но и восстановить собственные возможности по созданию такого оружия. Передача новейшего баллистического оружия для ВСУ запланирована до конца 2027 года.

Кроме того, во время недавнего визита в Украину, состоявшегося 8 октября 2026 года, министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд анонсировал санкции против РФ. Также британский чиновник вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским посетил Прилуки, где своими глазами увидел последствия российского ракетного удара. После этого Милибэнд заявил о необходимости усиления давления на Москву, чтобы заставить ее перейти к переговорам.

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