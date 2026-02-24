Лондон готовит военных для Украины: что стоит за новыми планами Британии

Миротворцы

Реклама

Через четыре года после начала полномасштабной войны России против Украины Великобритания объявила о новых военных, гуманитарных и энергетических пакетах помощи Киеву. В Лондоне подчеркивают: поддержка Украины - вопрос собственной безопасности Британии и всей Европы.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Великобритании.

Премьер-министр Кир Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном провел встречу Коалиции желающих. Ранее страны заявляли о готовности разместить военный контингент в Украине по завершении войны.

Реклама

В рамках подготовки уже создан многонациональный штаб численностью около 70 человек. На планирование возможного развертывания британских войск правительство выделило 200 млн. фунтов стерлингов.

Правительство Британии объявило комплекс мер поддержки, в частности:

20 млн. фунтов стерлингов на восстановление и защиту энергосистемы после российских атак. Общий объем британской энергетической помощи Украине превысил 490 млн. фунтов.

5,7 млн. фунтов на гуманитарную помощь для прифронтовых общин, эвакуацию гражданских и поддержку переселенцев.

30 млн. фунтов на укрепление устойчивости украинского общества и документирование военных преступлений России.

Великобритания была крупнейшим донором Гуманитарного фонда Украины в 2025 году.

Подготовка военных и медиков

Особое внимание Лондон уделяет военной подготовке. Украинские пилоты проходят обучение на британских базах, чтобы в будущем стать инструкторами вертолетной авиации.

Реклама

Кроме того, британские военные врачи, хирурги и медсестры предоставляют наставничество украинским медикам. Они помогают проводить сложные операции и лечить боевые травмы, используя опыт военной медицины.

Ранее в феврале Британия также объявила о передаче Украине полмиллиарда фунтов на противовоздушную оборону и тысячи ракет для борьбы с дронами.

Политическая позиция Лондона

Премьер Кир Стармер заявил, что Украина продолжает защищать свободу Европы, а Россия не победит в войне.

Министр иностранных дел Иветт Купер также обвинила Москву в попытках уничтожить украинскую идентичность на оккупированных территориях, включая принудительную паспортизацию, депортации детей и репрессии против гражданских.

Реклама

Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что 2026 должен стать годом завершения войны.

Где могут разместить иностранные войска

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Великобритания и Франция готовы направить на Украину по одной бригаде численностью до 5 тысяч военных.

Киев настаивает, что международный контингент должен быть ближе к линии фронта как фактор сдерживания России. В то же время, партнеры пока не готовы размещать войска непосредственно на передовой.

Иностранные войска в Украине — последние новости

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал направить небоевые войска в Украину уже сейчас, чтобы продемонстрировать решительность Запада и повлиять на позицию Кремля.

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пояснил, что размещение контингента рассматривается как ключевой элемент гарантий безопасности после завершения войны. К этому могут присоединиться не только страны ЕС, но и партнеры вне Европы.

В то же время, США не планируют направлять свои войска, но готовы обеспечивать поддержку миссий союзников.