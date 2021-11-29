Лондон инициирует срочное совещание министров здравоохранения стран G7 через "Омикрон"

Они будут обсуждать распространение нового варианта коронавируса.

Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран G7 для обсуждения распространения нового варианта коронавируса – "Омикрона".

Об этом пишет DW.

Ранее Лондон объявил о принятии мер по сдерживанию распространения в королевстве варианта коронавируса, в том числе каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус и находиться в изоляции до получения его результатов.

Также органы здравоохранения Нидерландов сообщили, что выявили по меньшей мере 13 случаев инфицирования новым вариантом коронавируса среди пассажиров двух самолетов, прилетевших из Южно-Африканской Республики.

Тесты на коронавирус в аэропорту Амстердама сдали более 600 пассажиров нидерландской авиакомпании KLM, два дня назад прилетевших из ЮАР. COVID-19 обнаружили у 61 из них, а 13 пассажиров оказались инфицированными именно вариантом под названием "Омикрон".

Два случая инфицирования новым вариантом коронавируса зафиксировали в Дании. По данным Государственного института сывороток Дании, им заражены два человека, тоже вернувшиеся из ЮАР.

В Германии уже подтвердился третий случай инфицирования этим вариантом коронавируса. Инфицированный путешественник прибыл в страну из ЮАР через аэропорт Франкфурта-на-Майне. Также новый вариант коронавируса, впервые зафиксированного в ЮАР, уже подтвердился у больных в Великобритании и Италии.

Накануне о подозрениях по обнаружению именно нового вида вируса сообщили и в Австрии. Пациента, с высокой вероятностью заразившегося именно этим вариантом, обнаружили в федеральной земле Тироль.

Чем опасен новый вариант коронавируса

По словам ученых, новый вариант COVID-19 имеет по меньшей мере десять мутаций. Ученые зафиксировали признаки того, что он распространяется быстрее, чем "Дельта". Кроме того, он может вызывать большую нагрузку на иммунную систему человека. Пока что эксперты констатируют, что этот вариант распространяется прежде всего среди молодых людей.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон" как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

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