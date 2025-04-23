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Лондон ответил на жесткое заявление Вашингтона о переговорах с РФ
Великобритания поддержала Украину после заявления Венса о выходе США из мирного процесса.
После громкого заявления вице-президента США Джей Ди Венса о возможном выходе Вашингтона из мирного процесса, Великобритания дала четкий сигнал поддержки Киеву.
Об этом пишет The Telegraph.
Джей Ди Вэнс потребовал от России и Украины принять мирные инициативы США или Вашингтон откажется от участия в переговорах.
В свою очередь представитель правительства Великобритании подтвердил, что страна поддерживает усилия США по мирному завершению войны, однако подчеркнул, что «в конечном счете решение о будущем Украины должна принять самостоятельно Украина».
Напомним, ранее мы писали о том, что Кремль прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Венса о возможном выходе Вашингтона из мирного процесса. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает это как ультиматум и продолжает контакты с США.