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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Лондон ответил на жесткое заявление Вашингтона о переговорах с РФ

Великобритания поддержала Украину после заявления Венса о выходе США из мирного процесса.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Флаг Британии

Флаг Британии / © Associated Press

После громкого заявления вице-президента США Джей Ди Венса о возможном выходе Вашингтона из мирного процесса, Великобритания дала четкий сигнал поддержки Киеву.

Об этом пишет The Telegraph.

Джей Ди Вэнс потребовал от России и Украины принять мирные инициативы США или Вашингтон откажется от участия в переговорах.

В свою очередь представитель правительства Великобритании подтвердил, что страна поддерживает усилия США по мирному завершению войны, однако подчеркнул, что «в конечном счете решение о будущем Украины должна принять самостоятельно Украина».

Напомним, ранее мы писали о том, что Кремль прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Венса о возможном выходе Вашингтона из мирного процесса. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает это как ультиматум и продолжает контакты с США.

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