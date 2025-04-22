Лондонский компромисс: США настаивают на уступках для РФ, чтобы остановить войну

Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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США проведут в среду, 23 апреля 2025 г. в Лондоне переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на соглашении по прекращению полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что госсекретарь США Марк Рубио и специальные посланники Трампа Стив Виткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины, сообщили источники, знакомые с этим вопросом, на условиях анонимности для обсуждения частных обсуждений.

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В то же время представитель Совета национальной безопасности США не ответил на запрос о комментарии.

Встреча назначена как продолжение встреч в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями по обеспечению прекращения огня и мирного соглашения между Россией и Украиной. Ранее СМИ сообщали, что США готовы смягчить санкции против Москвы и признать контроль России над Крымом.

"Предложение США фактически заморозит линию фронта в продолжающейся уже четвертый год войне и Россия сохранит фактический контроль над большинством других территорий, которые сейчас оккупируют ее войска на востоке и юге Украины. Цель Украины по вступлению в НАТО также не будет рассматриваться, хотя любое соглашение должно будет включать гарантии безопасности для Киева, чтобы обеспечить выполнение любого соглашения, по словам людей, знакомых с переговорами” - пишет издание.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет уступать территорию России.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, когда назовет детали "мирного соглашения" между РФ и Украиной.