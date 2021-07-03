"Ловите свою игру, думайте только о победе": Зеленский обратился к игрокам сборной по футболу

"Ловите свою игру, думайте только о победе": Зеленский обратился к игрокам сборной по футболу

По словам президента, сегодня есть хороший шанс показать, что отцам есть чему поучиться у детей.

Президент Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу и обратился к игрокам с поддержкой на матчи 1/4 финала Евро-2020 с помощью видеосвязи.

"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола ", у нас — один из самых молодых составов на этом Евро", — написал президент на странице в Facebook.

По словам главы государства, сегодня есть хороший шанс показать, что отцам есть чему поучиться у детей.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на минуту не забывали: с вами на поле — 40 миллионов украицев", — резюмировал он.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу и обратился ко всем украинцам с просьбой болеть за наших игроков. В свою очередь, Министерство обороны Украины опубликовало патриотическое видео с поддержкой украинских спортсменов на матче 1/4 финала Евро-2020.

Напомним, в субботу, 3 июля, сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале Чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко в 1/4 финала Евро-2020 будут противостоять национальной команде Англии. Поединок Украина — Англия состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

О главных событиях вокруг четвертьфинала Евро-2020 Украина — Англия — в нашем материале.

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