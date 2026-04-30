Санкции в обмен на тишину без гарантий: СМИ о деталях переговоров между США и Россией

Соединенные Штаты обсуждают с Кремлем возможность ослабления санкций против РФ за перемирие без гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственный источник в украинских властях.

Как разменную монету Кремль продвигает идею краткосрочного перемирия, которое, по мнению украинской стороны, не несет реальных гарантий безопасности. Это перемирие может использоваться как объяснение того, почему смягчаются санкции.

«Они хотят в какой-то момент стартовать с перемирием и попытаться, например, договориться о недельном перемирии. И за это отчасти снять санкции. Америка получит новости о тишине на фронте, Путин — частичное ослабление санкций и соответствующие большие доходы», — рассказал источник.

По его словам, такая «торговля» без гарантий безопасности категорически не устраивает Украину.

Такую стратегию РФ источник издания сравнивает с «белорусским кейсом». Речь идет о практике, когда Александр Лукашенко в обмен на постепенное снятие санкций (например, по экспорту калия) соглашался на символические шаги, такие как освобождение части политзаключенных, при этом не меняя своей сущности и внутренней политики.

Кроме того, такие идеи могут быть связаны с приближающимися выборами в Конгресс в США, перед которыми республиканцам нужно показать какую-то «победу» на внешней арене.

Что известно о перемирии

Напомним, что Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.

Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.

В свою очередь Владимир Зеленский поручил связаться с командой президента Дональда Трампа и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине.

Также Зеленский заявил, что Украина пока не получала никаких официальных или неофициальных предложений по возможному перемирию с Россией на 9 мая.

В интервью Bloomberg глава государства предположил, что Путин в разговорах с Трампом может поднимать вопрос о прекращении огня в обмен на ослабление санкций против отдельных предприятий или возобновление доступа своих банков к SWIFT.

