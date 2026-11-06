Ловушка для Си Цзиньпина: саммит с Трампом и Путиным может стать дипломатической проблемой Пекина

Си Цзиньпин опасается встречи с Трампом и Путиным на своей территории

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В 1945 году на Ялтинской конференции лидеры США, СССР и Великобритании договаривались о послевоенном мировом порядке. Китай тогда не был за столом переговоров, хотя тайные договоренности предусматривали предоставление Москве особых прав на китайских территориях в обмен на вступление СССР в войну против Японии. Более 80 лет спустя Пекин оказался перед перспективой организовать встречу лидеров трех великих держав, которая может напомнить ему об историческом опыте.

Об этом пишет The New York Times.

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Почему возможный саммит ставит Китай в затруднение

Китай подтвердил, что поддерживает контакты с США и Россией по поводу возможной встречи трех глав государств. Об этом 4 ноября заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Вероятной площадкой называют саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Однако окончательного решения о проведении отдельной трехсторонней встречи пока нет.

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Для Си Цзиньпина такое событие могло бы показать, что Китай является одним из главных центров мировой дипломатии и способен собрать за одним столом лидеров США и России. В то же время, сам формат может создать неудобное впечатление, будто три великих государства договариваются о судьбе других стран без их участия.

Китай особенно чувствителен к такому сценарию из-за опыта Ялтинской конференции. «Это исторический урок политики великих держав, который Китай никогда не забудет», — отметил Синь Цян, эксперт по отношениям США и КНР Фуданьского университета. По его словам, тогда решение принималось за спиной Китая и вопреки его интересам.

Еще одно усложнение — возможное обсуждение войны России против Украины без участия Киева и европейских государств. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что во время встречи в Пекине спросил Си Цзиньпина о перспективе такого саммита. По словам немецкого президента, китайский лидер удивился этим сообщениям и подчеркнул, что война в Украине является европейским конфликтом, поэтому Европа должна присутствовать за столом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский также предостерег от возможного повторения Ялтинской конференции. Он заявил, что не хотел бы, чтобы великие государства договаривались о перераспределении влияния без участия Украины.

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Почему Китаю неудобно обсуждать ядерное разоружение

Дональд Трамп заявлял, что хотел бы использовать возможную встречу с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным для обсуждения ядерного разоружения. Однако именно эта тема также создает сложности для Пекина.

В феврале 2026 года завершилось действие договора New START — последнего соглашения, которое ограничивало стратегические ядерные арсеналы США и России. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай имеет около 620 ядерных боезарядов, тогда как в США и России более 5 тысяч у каждой.

Пекин неоднократно исключал предложения присоединиться к переговорам об ограничении ядерных вооружений на равных условиях с Вашингтоном и Москвой. Китайская сторона считает, что из-за значительной разницы в размерах арсеналов требовать от нее такого шага несправедливо и нереалистично. Представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявляла, что основную ответственность за ядерное разоружение должны нести США.

В то же время китайские эксперты допускают более узкий формат диалога — не о сокращении количества боезарядов, а об уменьшении риска ядерного конфликта. В частности, речь идет об улучшении каналов связи между государствами во время кризисных ситуаций и сохранении человеческого контроля над решениями по применению ядерного оружия в эпоху искусственного интеллекта.

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Чем рискует Пекин, если согласится на встречу

Китай оказался между двумя противоречивыми ожиданиями. С одной стороны, отказ от встречи может испортить отношения с Вашингтоном и Москвой, заинтересованные в таком формате. С другой стороны, проведение саммита может поставить Си Цзиньпина в положение организатора переговоров с неопределенным результатом.

Бывший американский дипломат и эксперт Брукингского института Райан Гасс отметил, что китайский лидер обычно избегает брать на себя ответственность за громкие дипломатические меры, успех которых не гарантирован. Трехсторонняя встреча стала бы для Пекина испытанием, ведь ее результаты будут зависеть не только от китайской стороны.

Китайские аналитики также предостерегают от преувеличения влияния Пекина на Кремль. Эксперт по китайско-американским отношениям Сун Гою отметил, что, если США и Россия хотят вести переговоры, Китай не может просто запретить им это делать. В этом случае Пекин мог бы выступить организатором площадки для диалога и наблюдателем, а не непосредственным участником договоренностей.

Следовательно, даже если три лидера встретятся в Шэньчжэне, это еще не означает, что они договорятся относительно Украины или ядерного оружия. Для Китая важно не только получить дипломатические дивиденды от такого события, но и не оказаться ответственным за переговоры, противоречащие его публичной позиции и интересам.

Возможен саммит США, Китая и России — позиция Пекина и реакция Украины.

После встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Пекине Си Цзиньпин дал понять, что Китай не готовит отдельных переговоров по завершению войны в Украине с участием США и России. По словам немецкого президента, китайский лидер подчеркнул, что это европейский конфликт и европейские государства должны присутствовать за столом переговоров, именно так он объяснил свою позицию во время встречи.

Владимир Зеленский также предостерег от возможного формата переговоров трех государств без Украины. Президент заявил, что больше всего в такой встрече заинтересована Москва, ведь она могла бы получить значительное дипломатическое преимущество. Он не исключил, что Кремль пытается продвигать сценарий новой Ялты с перераспределением сфер влияния, при котором судьбу Украины обсуждали без ее участия.

В то же время, украинский эксперт Алексей Буряченко считает, что Китай не заинтересован в проведении такого саммита и не стремится выводить Владимира Путина на уровень равноправного партнера США. По его мнению, Пекину выгоднее видеть Россию слабой, подсанкционной и зависимой от китайской поддержки, а не усиливать ее международный статус. Эксперт также объяснил, почему Китай не планирует отдельные переговоры по войне в Украине и сосредоточивается прежде всего на диалоге с США о Тайване, Индо-Тихоокеанском регионе и ядерном сдерживании.

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